У середу, 3 вересня, відбулося чергове слухання у справі вбивства Ірини Фаріон. Засідання розпочалося з допиту доньки мовознавиці Софії Особи. Вона вимагає від В'ячеслава Зінченка грошову компенсацію за моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень.

Софія Особа наголосила, що її матір вбили за, що вона боролася за Україну та утверджувала українську мову. Про це інформує Суспільне, передає 24 Канал.

Що відомо про вимоги Софії Особи до підозрюваного Зінченка?

У Шевченківському райсуді Львова продовжили розгляд убивства громадської діячки та науковиці Ірини Фаріон. Софія Особа вимагає довічного терміну ув'язнення для підозрюваного.

Також вона подала позов до суду проти обвинуваченого В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.



Судове засідання у справі вбивства Фаріон / Фото Суспільне Львів

За словами Софії Особи, ці кошти мають стати не лише компенсацією за непоправну втрату матері, а й підтримкою української армії – усю суму вона планує передати на потреби ЗСУ.

Я втратила маму, мої діти – бабусю, яка їх безмежно любила. Але хочу, щоб це горе принесло користь Україні. 15 мільйонів, які я вимагаю, підуть на захист країни. Це не гроші для мене – це спосіб перетворити біль у підтримку наших воїнів,

– наголосила вона в суді.

Під час слухання Софія Особа пригадала день вбивства матері – 19 липня 2024 року. Тоді вони переписувалися про майбутню поїздку на море, однак уже через деякий час Софія побачила страшне повідомлення у месенджерах.

Після пострілу в голову Ірину Фаріон госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося – від тяжкого вогнепального поранення вона померла.

Софія згадує, що останні хвилини з матір'ю в лікарні стали для неї найстрашнішим спогадом.

Зброєю Ірини Фаріон було слово і за це слово її було вбито. Постріл було здійснено в голову, бо мама була надрозумною людиною,

– сказала Софія Особа.

Наступне засідання у справі призначене на 18 вересня. Тоді суд розглядатиме питання про продовження запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка.

Деталі розслідування вбивства Ірини Фаріон