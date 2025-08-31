У поліції повідомили, що відео телеграм-канали поширили несанкціоновано. Правоохоронці самі ж вперше побачили ці кадри у соцмережах.

Різним "фото" нападника також закликають не вірити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що у поліції кажуть про відео нападу і "фото" злочинця?

Очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що поліція, як і всі, побачили відео вбивства Андрія Парубія у телеграм-каналах.

Поліція буде розслідувати несанкціоновану видачу цього матеріалу телеграм-каналам. У рамках окремого розслідування діям цієї людини, яка передала відео, нададуть оцінку.

Він також додав, що поліція знає, яка саме камера зафільмувала злочин.

Керівник поліції Львівської області Олександр Шляховський заявив, що поліція не може підтвердити ніяких фото підозрюваного, зокрема ті, які поширюють у соцмережах. Усю офіційну інформацію про зовнішні риси нападника, якщо це буде необхідно у ході розшуку, поліція надасть пізніше.

Поліція закликає довіряти офіційним джерелам інформації.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?