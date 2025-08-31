Мы, как и вы, увидели это видео в телеграм-каналах, – полиция о сливе момента убийства Парубия
- Полиция расследует несанкционированное распространение видео убийства Андрея Парубия в телеграм-каналах и призывает доверять официальным источникам информации.
- Убийство Парубия произошло во Львове, убийца был одет как курьер Glovo, город объявил спецоперацию "Сирена" для поиска преступника.
- Полиция отмечает, что не может подтвердить никаких фото подозреваемого, которые распространяются в соцсетях, и предоставит официальную информацию о нападавшем позже.
- Убийство Парубия было тщательно спланировано, продолжается расследование с привлечением сил безопасности.
В полиции сообщили, что видео телеграмм-каналы распространили несанкционированно. Правоохранители сами же впервые увидели эти кадры в соцсетях.
Различным "фото" нападавшего также призывают не верить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также В полиции ответили на вопрос, получал ли Парубий угрозы
Что в полиции говорят о видео нападения и "фото" преступника?
Глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что полиция, как и все, увидели видео убийства Андрея Парубия в телеграмм-каналах.
Полиция будет расследовать несанкционированную выдачу этого материала телеграмм-каналам. В рамках отдельного расследования действиям этого человека, который передал видео, дадут оценку.
Он также добавил, что полиция знает, какая именно камера сняла преступление.
Руководитель полиции Львовской области Александр Шляховский заявил, что полиция не может подтвердить никаких фото подозреваемого, в частности те, которые распространяют в соцсетях. Всю официальную информацию о внешних чертах нападающего, если это будет необходимо в ходе розыска, полиция предоставит позже.
Полиция призывает доверять официальным источникам информации.
Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?
- Во Львове во Франковском районе 30 августа 2025 года убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
- Убийца был одет как курьер Glovo и несколько раз выстрелил в свою жертву.
- В городе объявили спецоперацию "Сирена". Это означает больше патрулей, блокпостов. Возможна более активная проверка документов на улице, задержки в движении транспорта.
- Убийство Андрея Парубия было тщательно спланированным, продолжается расследование с привлечением сил безопасности, сообщил Зеленский.