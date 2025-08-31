В полиции сообщили, что видео телеграмм-каналы распространили несанкционированно. Правоохранители сами же впервые увидели эти кадры в соцсетях.

Различным "фото" нападавшего также призывают не верить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что в полиции говорят о видео нападения и "фото" преступника?

Глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что полиция, как и все, увидели видео убийства Андрея Парубия в телеграмм-каналах.

Полиция будет расследовать несанкционированную выдачу этого материала телеграмм-каналам. В рамках отдельного расследования действиям этого человека, который передал видео, дадут оценку.

Он также добавил, что полиция знает, какая именно камера сняла преступление.

Руководитель полиции Львовской области Александр Шляховский заявил, что полиция не может подтвердить никаких фото подозреваемого, в частности те, которые распространяют в соцсетях. Всю официальную информацию о внешних чертах нападающего, если это будет необходимо в ходе розыска, полиция предоставит позже.

Полиция призывает доверять официальным источникам информации.

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?