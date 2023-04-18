Зі 100 могли залишити у живих трьох, – вагнерівець зізнався, як вбивали полонених українців

Російські окупанти, зокрема й зі складу ПВК "Вагнер" просто шокують своїм цинізмом та жагою крові. Стало відомо про нові факти страти полонених українців бойовиками.

Більше про це під час розмови з журналістом Володимиром Осєчкіним бойовик 5-го загону ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров.

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Те, що відбувалося з українськими полоненими, гірше за пекло

Азамат Улдаров зазначив, що виконував всі накази російського командування. Зокрема він зізнався, що ліквідував майже всіх полонених українців на одному з напрямків. Тоді зі 100 людей залишилися живими лише 3.

Нам давали команду і ми її виконували, бо ми путінська команда,

– підсумував він.

Страчували навіть дітей

Бойовик зізнався, що під час штурму Бахмута він та інші вагнерівці стратили сотні українців, зокрема десятки дітей.

Ми йшли та вбивали всіх: жінок, чоловіків, пенсіонерів, дітей. Дитині було 5 – 6 років, вона верещала, а я зробив "контрольний",

– заявив Улдаров.

Те, що окупанти робили у Бахмуті, коли тільки зайшли у місто, просто вражає. Окупант розповідає як з іншими вагнерівцями "зачищав" підвал у дев'ятиповерхівці, де сховалися сотні людей. Тоді він з іншими окупантами вбив 300 – 400 людей, серед яких 40 дітей.

"Я дав команду знищити всіх. Це був дев'ятиповерховий будинок та цілий підвал, а також перший та другий поверх були забиті людьми та заміновані. Я тоді дав команду – "обнулити» всіх", – сказав колишній зек.

Всі ці факти – докази жорстоко порушення Женевської конвенції російськими окупантами. Усі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.

Додамо, що, попри звірства окупантів, українська сторона дотримується всіх норм Женевської конвенції. Російські загарбники перебувають у гідних умовах, їм надається вся необхідна медична допомога.