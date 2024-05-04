Між Канадою і Індією спалахнув великий дипломатичний конфлікт

У Канаді заарештували трьох громадян Індії, яких звинувачують у вбивстві лідера сикхських сепаратистів. Відповідний інцидент спровокував великий дипломатичний конфлікт між двома країнами.

Канада переконана, що до вбивства сикхського лідера причетний уряд Індії. Зазначимо, що застрелений чоловік публічно виступав за Халістан — створення незалежної землі сикхів у регіоні Пенджаб в Індії. Що відомо про ситуацію – передає 24 Канал.

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Вбивство індійського сепаратиста

У червні 2023 року озброєні люди в масках на жвавій автостоянці в передмісті Ванкувера застрелили 45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара.

У справі арештували трьох громадян Індії – 22-річного Карана Брара, 22-річного Камала Пріта Сінгха і 28-річного Карана Пріта Сінгха. Всі троє жили в Едмонтоні, Альберта. Їм висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, а також у змові з метою вбивства.

За словами поліції, усі вони перебували в Канаді від трьох до п’яти років. Наразі триває розслідування. Поліція, зокрема, розглядає теорію щодо "зв'язків з урядом Індії".

Водночас правоохоронці зазначають, що причетних до вбивства може бути більше.

Що відомо про вбивство

У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, яке, однак, було придушене вже у 80-х роках. Відтоді рух переважно обмежувався країнами з великим населенням сикхів.

Індія вважає Хардіпа Сінгха Ніджара терористом, який керував войовничим сепаратистським угрупованням – звинувачення, які його прихильники вважають необґрунтованими. Близькі до лідера сикхів кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали його про те, що він перебуває у "списку розстрілів" і є пряма загроза його життю.

Через три місяці після вбивства Ніджара Канада заявила, що розглядає "перевірені звинувачення", які потенційно пов’язують індійський штат із вбивством. Сама ж Індія спростувала ці слова та водночас звинуватила Канаду в наданні притулку "халістанським терористам і екстремістам". Конфлікт призвів до того, що Делі звернулася до Оттави з проханням скоротити кількість своїх представників в Індії.