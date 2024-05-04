Между Канадой и Индией вспыхнул крупный дипломатический конфликт

В Канаде арестовали трех граждан Индии, которых обвиняют в убийстве лидера сикхских сепаратистов. Соответствующий инцидент спровоцировал крупный дипломатический конфликт между двумя странами.

Канада убеждена, что к убийству сикхского лидера причастно правительство Индии. Отметим, что застреленный мужчина публично выступал за Халистан - создание независимой земли сикхов в регионе Пенджаб в Индии. Что известно о ситуации – передает 24 Канал.

Читайте также Операция "Голубая звезда": как Индира Ганди боролась с сепаратизмом

Убийство индийского сепаратиста

В июне 2023 года вооруженные люди в масках на оживленной автостоянке в пригороде Ванкувера застрелили 45-летнего Хардипа Сингха Ниджара.

По делу арестовали трех граждан Индии – 22-летнего Карана Брара, 22-летнего Камала Прита Сингха и 28-летнего Карана Прита Сингха. Все трое жили в Эдмонтоне, Альберта. Им предъявили обвинения в убийстве первой степени, а также в заговоре с целью убийства.

По словам полиции, все они находились в Канаде от трех до пяти лет. Сейчас продолжается расследование. Полиция, в частности, рассматривает теорию о "связях с правительством Индии".

В то же время правоохранители отмечают, что причастных к убийству может быть больше.

Что известно об убийстве

В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, которое, однако, было подавлено уже в 80-х годах. С тех пор движение преимущественно ограничивалось странами с большим населением сикхов.

Индия считает Хардипа Сингха Ниджара террористом, который руководил воинственной сепаратистской группировкой – обвинения, которые его сторонники считают необоснованными. Близкие к лидеру сикхов говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали его о том, что он находится в "списке расстрелов" и есть прямая угроза его жизни.

Через три месяца после убийства Ниджара Канада заявила, что рассматривает "проверенные обвинения", которые потенциально связывают индийский штат с убийством. Сама же Индия опровергла эти слова и одновременно обвинила Канаду в предоставлении убежища "халистанским террористам и экстремистам". Конфликт привел к тому, что Дели обратилась к Оттаве с просьбой сократить количество своих представителей в Индии.