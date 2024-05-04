Канада убеждена, что к убийству сикхского лидера причастно правительство Индии. Отметим, что застреленный мужчина публично выступал за Халистан - создание независимой земли сикхов в регионе Пенджаб в Индии. Что известно о ситуации – передает 24 Канал.

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Убийство индийского сепаратиста

В июне 2023 года вооруженные люди в масках на оживленной автостоянке в пригороде Ванкувера застрелили 45-летнего Хардипа Сингха Ниджара.

По делу арестовали трех граждан Индии – 22-летнего Карана Брара, 22-летнего Камала Прита Сингха и 28-летнего Карана Прита Сингха. Все трое жили в Эдмонтоне, Альберта. Им предъявили обвинения в убийстве первой степени, а также в заговоре с целью убийства.