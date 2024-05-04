Канада переконана, що до вбивства сикхського лідера причетний уряд Індії. Зазначимо, що застрелений чоловік публічно виступав за Халістан — створення незалежної землі сикхів у регіоні Пенджаб в Індії. Що відомо про ситуацію – передає 24 Канал.
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Вбивство індійського сепаратиста
У червні 2023 року озброєні люди в масках на жвавій автостоянці в передмісті Ванкувера застрелили 45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара.
У справі арештували трьох громадян Індії – 22-річного Карана Брара, 22-річного Камала Пріта Сінгха і 28-річного Карана Пріта Сінгха. Всі троє жили в Едмонтоні, Альберта. Їм висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, а також у змові з метою вбивства.
За словами поліції, усі вони перебували в Канаді від трьох до п’яти років. Наразі триває розслідування. Поліція, зокрема, розглядає теорію щодо "зв'язків з урядом Індії".
Водночас правоохоронці зазначають, що причетних до вбивства може бути більше.
Що відомо про вбивство
У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, яке, однак, було придушене вже у 80-х роках. Відтоді рух переважно обмежувався країнами з великим населенням сикхів.
Індія вважає Хардіпа Сінгха Ніджара терористом, який керував войовничим сепаратистським угрупованням – звинувачення, які його прихильники вважають необґрунтованими. Близькі до лідера сикхів кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали його про те, що він перебуває у "списку розстрілів" і є пряма загроза його життю.
Через три місяці після вбивства Ніджара Канада заявила, що розглядає "перевірені звинувачення", які потенційно пов’язують індійський штат із вбивством. Сама ж Індія спростувала ці слова та водночас звинуватила Канаду в наданні притулку "халістанським терористам і екстремістам". Конфлікт призвів до того, що Делі звернулася до Оттави з проханням скоротити кількість своїх представників в Індії.