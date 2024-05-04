Канада переконана, що до вбивства сикхського лідера причетний уряд Індії. Зазначимо, що застрелений чоловік публічно виступав за Халістан — створення незалежної землі сикхів у регіоні Пенджаб в Індії. Що відомо про ситуацію – передає 24 Канал.

Читайте також Операція "Блакитна зірка": як Індіра Ганді боролася з сепаратизмом

Вбивство індійського сепаратиста

У червні 2023 року озброєні люди в масках на жвавій автостоянці в передмісті Ванкувера застрелили 45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара.

У справі арештували трьох громадян Індії – 22-річного Карана Брара, 22-річного Камала Пріта Сінгха і 28-річного Карана Пріта Сінгха. Всі троє жили в Едмонтоні, Альберта. Їм висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, а також у змові з метою вбивства.