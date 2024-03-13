Міністерство закордонних справ Австрії оголосило двох співробітників російського посольства персонами нон грата. Причиною цього рішення стала їхня діяльність, яка суперечить дипломатичному статусу. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням відповідь, яку вони отримали після запиту до австрійського МЗС.

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Російська агентура в Австрії

Двоє росіян мають залишити Австрію до 19 березня. Оголосили їх персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Це рішення настало після звинувачень росіян ЗМІ у можливому шпигунстві на Кремль.

Підґрунтям для цього (для видворення росіян – 24 Канал) є звинувачення в тому, що Росія може використовувати дипломатів для діяльності спецслужб. Нещодавно з’явилося досьє, яке розглядає тісні зв'язки між Росією та Австрійською партією свободи,

– пише газета Heute.

Водночас видання Falter нещодавно опублікувало матеріал, де йшлося про 23 дипломатів з Росії, які, ймовірно, займалися шпигунством в Австрії.

Серед іншого, згадувалася і колишня голова МЗС Карін Кнайсль, яка зараз проживає в Росії і, за інформацією ЗМІ, могла сприяти у зборі інформації. Однак, за словами представників австрійського зовнішньополітичного відомства, плани з її участю так і залишилися на папері.

Зверніть увагу! Цей інцидент став черговим у ряду подібних випадків в Європі, коли дипломатичне прикриття використовується Росією для шпигунства. Австрія показує рішучість у боротьбі з порушеннями міжнародних норм.

Кремль нарощує вплив