Міністерство закордонних справ Австрії оголосило двох співробітників російського посольства персонами нон грата. Причиною цього рішення стала їхня діяльність, яка суперечить дипломатичному статусу. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням відповідь, яку вони отримали після запиту до австрійського МЗС.
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Російська агентура в Австрії
Двоє росіян мають залишити Австрію до 19 березня. Оголосили їх персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Це рішення настало після звинувачень росіян ЗМІ у можливому шпигунстві на Кремль.
Підґрунтям для цього (для видворення росіян – 24 Канал) є звинувачення в тому, що Росія може використовувати дипломатів для діяльності спецслужб. Нещодавно з’явилося досьє, яке розглядає тісні зв'язки між Росією та Австрійською партією свободи,
– пише газета Heute.
Водночас видання Falter нещодавно опублікувало матеріал, де йшлося про 23 дипломатів з Росії, які, ймовірно, займалися шпигунством в Австрії.
Серед іншого, згадувалася і колишня голова МЗС Карін Кнайсль, яка зараз проживає в Росії і, за інформацією ЗМІ, могла сприяти у зборі інформації. Однак, за словами представників австрійського зовнішньополітичного відомства, плани з її участю так і залишилися на папері.
Кремль нарощує вплив
- Австрійське МЗС також минулого року висилало чотирьох російських дипломатів за дії, що суперечать правилам. Двоє з них представляли Росію в ООН, інші двоє – у посольстві в Відні. Всі вони мали залишити країну до 8 лютого 2023 року.
- За даними ЗМІ, Росія активізувала свою шпигунську мережу, яка є найбільшою з часів холодної війни. Політтехнолог Михайло Шейтельман підтверджує, що російська шпигунська діяльність стає все більш помітною на міжнародній арені.
- Росію звинувачують у вербуванні впливових осіб у європейських парламентах та медіа для просування своїх інтересів. Історії про фінансування політиків та партій, а також про вплив Кремля на публічну думку через медіа є тривожним сигналом.