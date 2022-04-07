Міністерство закордонних справ наголосило, що всі вони повинні залишити Австрію до 12 квітня.

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Після кількох днів вагань Австрія також приєдналася до європейських санкцій проти російських дипломатів. Там скасували дипломатичний статус трьох співробітників посольства Росії у Відні та члена генерального консульства в Зальцбурзі.

У Міністерстві закордонних справ Австрії заявили, що ці люди вчинили дії, несумісні з Віденською конвенцією, натякаючи на діяльність спецслужб.

До слова, російських дипломатів масово виганяють з європейських країн. Наразі відомо про те, що щонайменше 18 країн видворили 318 дипломатів РФ. Повний перелік країн – дивіться за посиланням.

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