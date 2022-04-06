Так, Міністерство закордонних справ країни оголосило 12 дипломатів і консулів Росії персонами нон ґрата.
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Греція оголосила 12 дипломатів Росії персонами нон ґрата
Греція приєдналася до списку й стала 17 країною світу, яка видворила дипломатів Росії на тлі російсько-української війни.
Вони були оголошені небажаними відповідно до положень Віденської конвенції з дипломатичних питань 1961 року та Віденської конвенції з консульських питань 1963 року,
– йдеться у повідомленні.
Представники МЗС додали, що про відповідне рішення вже поінформували російського посла в Греції Андрія Маслова.
Які ще країни вислали російських дипломатів
- Литва
- Німеччина
- Франція
- Італія
- Данія
- Швеція
- Іспанія
- Польща
- Чехія
- Нідерланди
- Бельгія
- Ірландія
- Естонія
- Латвія
- Словенія
- Румуні
Загалом з початку російської агресії на території України було вислано 239 співробітників російських посольств.