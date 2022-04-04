За її словами, на початку березня з Маріуполя змогли евакуюватися деякі греки, турки. Вона наголосила, що у місті й українці, і громадяни інших країн мали однакові умови для евакуації.

Зверніть увагу Найгірша ситуація по жертвах у Бородянці, – Венедіктова про звірства росіян

Ірина Верещук про ситуацію з Маріуполем

Пані міністр з питань реінтеграції окупованих територій заявила, що Росія не допускає нікого до міста Маріуполь. Вона наголосила, що зараз немає коридору, домовленостей, які б дозволили одночасно вийти з міста 20 – 30 тисячам людей, яке знаходиться у блокаді.

Ми їх возимо автобусами по 5, 10, 15 (осіб – ред, ). Якщо вдається 30 – це вже велике щастя,

– додала Верещук.

Ірина Верещук також повідомила, що Греція, Франція намагалися домовитися про гуманітарні коридори з Маріуполя. Наприклад, вони писали листи. За її словами, вони назначали час, визначали маршрути, логістику, але все закінчувалося нічим.

Також у цьому процесі бере участь Туреччина. Верещук заявила, що наразі відомо, що у Маріуполі перебуває 100 громадян Туреччини. На думку політикині, саме цим спровоковані намагання Ердогана щодо зацікавленості цим питанням.

Зокрема, лідер Туреччини обіцяє допомогти, як своїм громадянам, так й українцям вибратися з міста у блокаді. Перш за все йдеться про дітей та жінок. Водночас Верещук наголосила, що потрібно з обережністю ставитися до цих заяв й краще почекати поки це станеться.

Джонсон про нові санкції проти Росії: дивитися відео