Чимало працівників російської дипломатії висилають з меж європейських країн.

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Які країни вже відкликали дипломатів Росії

Литва – посол залишає країну, у Клайпеді закривається консульство;

– посол залишає країну, у Клайпеді закривається консульство; Німеччина – 40 дипломатів;

– 40 дипломатів; Франція – 35 дипломатів;

– 35 дипломатів; Італія – 30 дипломатів;

– 30 дипломатів; Данія – 15 дипломатів;

– 15 дипломатів; Швеція - 3 дипломати;

- 3 дипломати; Іспанія – 25 дипломатів;

– 25 дипломатів; Польща – 45 дипломатів;

– 45 дипломатів; Чехія – один дипломат;

– один дипломат; Нідерланди – 17 дипломатів;

– 17 дипломатів; Бельгія – 21 дипломат;

– 21 дипломат; Ірландія – 4 дипломати;

– 4 дипломати; Естонія – 7 дипломатів, закривається головне представництво Росії;

– 7 дипломатів, закривається головне представництво Росії; Латвія – 13 дипломатів, закривається два консульства;

– 13 дипломатів, закривається два консульства; Словенія – 33 дипломати.

Зауважимо, за два тижні понад 150 російських дипломатів покинули країни Європи. Загалом з початку російської агресії на території України було вислано 239 співробітників російських посольств.