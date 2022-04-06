Многих работников российской дипломатии высылают за границы европейских стран.

Обратите внимание Выступление Зеленского на Совбезе ООН и новые санкции против России: новости дипломатического фронта

Какие страны уже отозвали дипломатов России

Литва – посол покидает страну, в Клайпеде закрывается представительство;

– посол покидает страну, в Клайпеде закрывается представительство; Германия – 40 дипломатов;

– 40 дипломатов; Франция – 35 дипломатов;

– 35 дипломатов; Италия – 30 дипломатов;

– 30 дипломатов; Дания – 15 дипломатов;

– 15 дипломатов; Швеция – 3 дипломата;

– 3 дипломата; Испания – 25 дипломатов;

– 25 дипломатов; Польша – 45 дипломатов;

– 45 дипломатов; Чехия – один дипломат;

– один дипломат; Нидерланды – 17 дипломатов;

– 17 дипломатов; Бельгия – 21 дипломат;

– 21 дипломат; Ирландия – 4 дипломата;

– 4 дипломата; Эстония – 7 дипломатов, закрывается главное представительство России;

– 7 дипломатов, закрывается главное представительство России; Латвия – 13 дипломатов, закрывается два консульства;

– 13 дипломатов, закрывается два консульства; Словения – 33 дипломата.

Отметим, за две недели более 150 российских дипломатов покинули страны Европы. В общей сложности с начала российской агрессии с территории Украины было выслано 239 сотрудников российских посольств.

Может заинтересовать – ЕС срочно готовит новые санкции против России после зверств в Киевской области: смотрите видео