Так, Министерство иностранных дел страны объявило 12 дипломатов и консулов ​​России персонами нон грата.

Обратите внимание Пытаются помочь Греция, Франция, Турция: Верещук рассказала о ситуации с Мариуполем

Греция объявила 12 дипломатов России персонами нон решетки

Греция присоединилась к списку и стала 17 страной мира, выдворившими дипломатов России на фоне русско-украинской войны.

Они были объявлены нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции по дипломатическим вопросам 1961 года и Венской конвенции по консульским вопросам 1963 года,

– говорится в сообщении.

Представители МИД добавили, что о соответствующем решении уже проинформировали российского посла в Греции Андрея Маслова.

Какие еще страны выслали российских дипломатов

Литва

Германия

Франция

Италия

Дания

Швеция

Испания

Польша

Чехия

Нидерланды

Бельгия

Ирландия

Эстония

Латвия

Словения

Румыния

В общей сложности с начала российской агрессии на территории Украины было выслано 239 сотрудников российских посольств.

Смотрите также – ЕС срочно готовит новые санкции против России после зверств в Киевской области: видео