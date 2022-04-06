Так, Министерство иностранных дел страны объявило 12 дипломатов и консулов России персонами нон грата.
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Греция объявила 12 дипломатов России персонами нон решетки
Греция присоединилась к списку и стала 17 страной мира, выдворившими дипломатов России на фоне русско-украинской войны.
Они были объявлены нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции по дипломатическим вопросам 1961 года и Венской конвенции по консульским вопросам 1963 года,
– говорится в сообщении.
Представители МИД добавили, что о соответствующем решении уже проинформировали российского посла в Греции Андрея Маслова.
Какие еще страны выслали российских дипломатов
- Литва
- Германия
- Франция
- Италия
- Дания
- Швеция
- Испания
- Польша
- Чехия
- Нидерланды
- Бельгия
- Ирландия
- Эстония
- Латвия
- Словения
- Румыния
В общей сложности с начала российской агрессии на территории Украины было выслано 239 сотрудников российских посольств.