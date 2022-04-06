Дмитро Кулеба поділився основними новинами щодо санкції проти РФ протягом останніх днів.
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За його словами, 18 країн разом вигнали 318 російських дипломатів. Йдеться про такі країни:
- Польща,
- Румунія,
- Словенія,
- Греція,
- Португалія,
- Естонія,
- Латвія,
- Чехія,
- Нідерланди,
- Бельгія,
- Ірландія,
- Македонія,
- Люксембург,
- Італія,
- Німеччина,
- Франція,
- Швеція,
- Данія,
- вигнали також послів з ЄС.
Водночас Нідерланди також заарештували 14 яхт, які належать громадянам Росії, а Данія заморозила активи росіян на суму 11,8 мільйона доларів.
Окрім того, США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в росію, а також запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ, зокрема "Сбербанку".
Дмитро Кулеба додав, проєкт п’ятого санкційного пакету ЄС вдалося зробити набагато сильнішим, ніж це планувалося. Як покаради Росію:
- заборонили імпорт російського вугілля на суму 4 мільярди євро на рік;
- повністю заборонили транзакцій для 4 російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору);
- заборонили російським суднам доступ до портів ЄС;
- обмежили можливості російської промисловості отримати ключові товари;
- заборонили на експорт товарів на суму 10 мільярдів євро у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання).
До слова, США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили доньки Володимира Путіна, дружина й дочка Сергія Лаврова, а також члени Радбезу. Окрім цього, санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк".
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