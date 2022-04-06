Дмитро Кулеба поділився основними новинами щодо санкції проти РФ протягом останніх днів.

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За його словами, 18 країн разом вигнали 318 російських дипломатів. Йдеться про такі країни:

  • Польща,
  • Румунія,
  • Словенія,
  • Греція,
  • Португалія,
  • Естонія,
  • Латвія,
  • Чехія,
  • Нідерланди,
  • Бельгія,
  • Ірландія,
  • Македонія,
  • Люксембург,
  • Італія,
  • Німеччина,
  • Франція,
  • Швеція,
  • Данія,
  • вигнали також послів з ЄС.

Водночас Нідерланди також заарештували 14 яхт, які належать громадянам Росії, а Данія заморозила активи росіян на суму 11,8 мільйона доларів.

Окрім того, США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в росію, а також запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ, зокрема "Сбербанку".

Дмитро Кулеба додав, проєкт п’ятого санкційного пакету ЄС вдалося зробити набагато сильнішим, ніж це планувалося. Як покаради Росію:

  • заборонили імпорт російського вугілля на суму 4 мільярди євро на рік;
  • повністю заборонили транзакцій для 4 російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору);
  • заборонили російським суднам доступ до портів ЄС;
  • обмежили можливості російської промисловості отримати ключові товари;
  • заборонили на експорт товарів на суму 10 мільярдів євро у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання).

До слова, США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили доньки Володимира Путіна, дружина й дочка Сергія Лаврова, а також члени Радбезу. Окрім цього, санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк".

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