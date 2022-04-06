Про нові санкції Вашингтона щодо Росії через війну в Україні повідомив 6 квітня представник адміністрації президента США. Він оголосив, кого саме стосуватимуться обмеження.
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США вводять санкції проти рідних Путіна і Лаврова
Представник адміністрації Джо Байдена зазначив, що США вживають додаткових заходів для посилення економічного тиску на Росію та президента Володимира Путіна після жахливих фото з Бучі.
Вашингтон вводить санкції щодо
- дочок Володимира Путіна,
- дружини та дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова,
- низки членів Ради безпеки Росії.
Окрім цього, під обмеження потрапили Михайло Мішустін та Дмитро Медведєв. Санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк". Також США ввели заборону на нові інвестиції в Росію.
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