Про нові санкції Вашингтона щодо Росії через війну в Україні повідомив 6 квітня представник адміністрації президента США. Він оголосив, кого саме стосуватимуться обмеження.

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США вводять санкції проти рідних Путіна і Лаврова

Представник адміністрації Джо Байдена зазначив, що США вживають додаткових заходів для посилення економічного тиску на Росію та президента Володимира Путіна після жахливих фото з Бучі.

Вашингтон вводить санкції щодо

  • дочок Володимира Путіна,
  • дружини та дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова,
  • низки членів Ради безпеки Росії.

Окрім цього, під обмеження потрапили Михайло Мішустін та Дмитро Медведєв. Санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк". Також США ввели заборону на нові інвестиції в Росію.

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