Про нові санкції Вашингтона щодо Росії через війну в Україні повідомив 6 квітня представник адміністрації президента США. Він оголосив, кого саме стосуватимуться обмеження.

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США вводять санкції проти рідних Путіна і Лаврова

Представник адміністрації Джо Байдена зазначив, що США вживають додаткових заходів для посилення економічного тиску на Росію та президента Володимира Путіна після жахливих фото з Бучі.

Вашингтон вводить санкції щодо

дочок Володимира Путіна,

дружини та дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова,

низки членів Ради безпеки Росії.

Окрім цього, під обмеження потрапили Михайло Мішустін та Дмитро Медведєв. Санкції наклали й на "Сбєрбанк" та "Альфа-банк". Також США ввели заборону на нові інвестиції в Росію.

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