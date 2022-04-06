О новых санкциях Вашингтона в отношении России из-за войны войны в Украине сообщил 6 апреля представитель администрации президента США. Он объявил, кого именно будут касаться ограничения.
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США вводят санкции против родных Путина и Лаврова
Представитель администрации Джо Байдена отметил, что США принимают дополнительные меры для усиления экономического давления на Россию и президента Владимира Путина после ужасных фото из Бучи.
Вашингтон вводит санкции в отношении
- дочерей Владимира Путина,
- жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова,
- ряда членов Совбеза России.
Кроме того, под ограничения попали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев. Санкции наложили и на "Сбербанк" и "Альфа-банк". Также США ввели запрет на новые инвестиции в Россию.