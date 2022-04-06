У Білому домі наголосили, що Штати, ЄС та G7 продовжують накладати санкції проти режиму Володимира Путіна. Росія має відповісти за свої звірства в Україні. Зокрема, у Бучі.

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Пресслужба Білого дому повідомила: "Сбєрбанк" володіє майже третиною усього російського банківського сектору. Він має дуже важливе значення для економіки країни-окупантки.

Тим часом "Альфа-банк" – загалом четверта по величині фінансова організація Росії.

Також Джо Байден підпише новий документ, який заборонить інвестиції у Росію. Це має ще більше ізолювати країну-окупантку від світової економіки.

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