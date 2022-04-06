В Белом доме подчеркнули, что Штаты, ЕС и G7 продолжают налагать санкции против режима Владимира Путина. Россия должна ответить за свои зверства в Украине. В частности, в Буче.

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Пресс-служба Белого дома сообщила: "Сбербанк" владеет почти третью всего российского банковского сектора. Он имеет очень важное значение для экономики страны-оккупантки.

Тем временем "Альфа-банк" – в общей сложности четвертая по величине финансовая организация России.

Также Джо Байден подпишет новый документ, который запрещает инвестиции в Россию. Это должно еще больше изолировать страну-оккупантку от мировой экономики.

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