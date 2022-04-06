Дмитрий Кулеба поделился основными новостями по поводу санкции против РФ в течение последних дней.

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По его словам, 18 стран вместе выгнали 318 российских дипломатов. Речь идет о таких странах:

Польша,

Румыния,

Словения,

Греция,

Португалия,

Эстония,

Латвия

Чехия,

Нидерланды,

Бельгия,

Ирландия,

Македония,

Люксембург,

Италия

Германия,

Франция,

Швеция,

Дания,

выгнали также послов из ЕС.

В то же время Нидерланды арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам России, а Дания заморозила активы россиян на сумму 11,8 миллиона долларов.

Кроме того, США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию, а также ввели новые санкции против крупнейших банков РФ, в частности Сбербанка.

Дмитрий Кулеба добавил, что проект пятого санкционного пакета ЕС удалось сделать гораздо сильнее, чем это планировалось. Как наказали Россию:

запретили импорт российского угля на сумму 4 миллиарда евро в год;

полностью запретили транзакции для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);

запретили российским судам доступ к портам ЕС;

ограничили возможности российской промышленности получить ключевые товары;

запретили экспорт товаров на сумму 10 миллиардов евро в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования).

К слову, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали дочери Владимира Путина, супруга и дочь Сергея Лаврова, а также члены Совбеза. Кроме того, санкции наложили и на "Сбербанк" и "Альфа-банк".

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