Мероприятие было скоординировано с властью. Интересно, что "окровавленный" пруд несколько раз переплыла пловчиха.

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В сети были опубликованы эффектные фото перформанса. Примечательно, что пруд полностью красный, а на мосту между водоемами написали: "Путин, Гаага ждет тебя".

Смотрите видео перморманса перед российским посольством в Литве:

Перформанс организовали, чтобы побудить дипломатов к более активным действиям по спасению украинского народа от геноцида, совершенного Россией.

Акция – это призыв не отвлекаться от боли и не быть безразличным наблюдателем, а продолжать защищать людей, которых сейчас пытают, насилуют и убивают. Давайте не позволим ужасам военных преступлений России стать новой нормой,

– заявили организаторы.

Они подчеркнули, что людям следует распространять правду, жертвовать, протестовать и давить на политиков, чтобы те ввели более жесткие санкции против России.

"Окровавленный" пруд возле российского посольства в Вильнюсе: фото 15min.lt

По словам организаторов, во время такого спектакля флора и фауна не пострадали, потому что ставок покрасили экологической краской, которую часто используют специалисты.

Добавим, что российский посол был выдворен из Литвы, такое решение было принято 4 апреля. Однако пока неизвестно, он до сих пор в стране или уже покинул посольство. В то же время, посла Литвы в Украине возвращают в Киев.

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