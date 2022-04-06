Так выразилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях.

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По ее словам, страшные кадры из Бучи показали, что происходит на самом деле, когда солдаты Путина оккупируют украинскую территорию.

Они называют это "освобождением". А я называю это военными преступлениями. Отвечать за них придется российским властям,

– заявила президент Еврокомиссии.



К слову, ранее Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что мир шокирован зверствами, к которым Россия прибегает в Украине. Поэтому 5 апреля в ЕС представили очередной пакет санкций , направленный против государства-агрессора. В частности, объявили о закрытии портов для российских судов, эмбарго на уголь и ряд других ограничений.