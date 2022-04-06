Захід був скоординований з владою. Цікаво, що "закривавлений" ставок кілька разів перепливла плавчиня.

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В мережі опублікували ефектні фото перформансу. Помітно, що став повністю червоний, а на мості між водоймами написали: "Путін, Гаага чекає тебе".

Дивіться відео пермормансу перед російським посольством у Литві:



Перформанс організували, щоб спонукати дипломатів до активніших дій для порятунку українського народу від геноциду, здійсненого Росією.

Акція – це заклик не відвертатися від болю та не бути байдужим спостерігачем, а продовжувати захищати людей, яких зараз катують, ґвалтують та вбивають. Давайте не дозволимо жахам воєнних злочинів Росії стати новою нормою,

– заявили організатори.

Вони наголосили, що людям варто поширювати правду, жертвувати, протестувати та тиснути на політиків, щоб ті запровадили жорсткіші санкції проти Росії.

"Закривавлений" ставок біля російського посольства у Вільнюсі: фото 15min.lt



За словами організаторів, під час такої вистави флора та фауна не постраждали, бо ставок пофарбували екологічною фарбою, які часто використовують фахівці.

Додамо, що російського посла видворили з Литви, таке рішення прийняли 4 квітня. Проте поки невідомо, він досі в країні чи вже залишив посольство. Водночас посла Литви в Україні повертають до Києва.

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