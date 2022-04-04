Таку інформацію оголосив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє сайт Литовського національного радіо і телебачення.

Читайте також: Литовські фанати освистали сербську Црвену Звєзду, яка відмовилася підтримати Україну

За даними МЗС Литви, російське консульство в Клайпеді вирішило закрити, а російському послу Олексію Ісакову наказали залишити Литву. Зокрема, посол Литви в Москві Ейтвідас Баярунас найближчим часом повернеться в Литву.

У відповідь на російську військову агресію проти суверенної України, яка й досі триває, і звірства, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи жахливу бійню в Бучі та інших українських містах, литовський уряд прийняв рішення скоротити дипломатичне представництво Литви. Посол Литви в Москві найближчим часом повернеться в Литву,

– сказав Ландсбергіс.

За словами міністра, Литва повідомила про свої рішення партнерів у ЄС та НАТО та закликала їх до аналогічних дій.

Вас це може зацікавити – ЄС терміново готує нові санкції проти Росії після звірств на Київщині: дивіться відео