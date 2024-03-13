Министерство иностранных дел Австрии объявило двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Причиной этого решения стала их деятельность, которая противоречит дипломатическому статусу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой ответ, который они получили после запроса в австрийский МИД.

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Российская агентура в Австрии

Двое россиян должны покинуть Австрию до 19 марта. Объявили их персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Это решение наступило после обвинений россиян СМИ в возможном шпионаже на Кремль.

Основанием для этого (для выдворения россиян – 24 Канал) является обвинение в том, что Россия может использовать дипломатов для деятельности спецслужб. Недавно появилось досье, которое рассматривает тесные связи между Россией и Австрийской партией свободы,

– пишет газета Heute.

В то же время издание Falter недавно опубликовало материал, где говорилось о 23 дипломатах из России, которые, вероятно, занимались шпионажем в Австрии.

Среди прочего, упоминалась и бывшая глава МИД Карин Кнайсль, которая сейчас проживает в России и, по информации СМИ, могла способствовать в сборе информации. Однако, по словам представителей австрийского внешнеполитического ведомства, планы с ее участием так и остались на бумаге.

Обратите внимание! Этот инцидент стал очередным в ряду подобных случаев в Европе, когда дипломатическое прикрытие используется Россией для шпионажа. Австрия показывает решительность в борьбе с нарушениями международных норм.

Кремль наращивает влияние