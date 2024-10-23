Вбивці українських військових у Німеччині висунули звинувачення

Росіянину, який навесні смертельно поранив двох українських військових, висунули звинувачення у вбивстві. 27 квітня він завдав ножових поранень українським захисникам, що відновлювалися після операції.

Ситуація трапилася у невеличкому німецькому містечку Мурнау. Про це повідомляє агентство AP.

Дивіться також Вбивця двох українських військових у Німеччині був добре відомим в пропутінських колах, – ЗМІ

Деталі вбивства

У Прокуратурі Мюнхена заявили, що двоє жертв були знайомі із підозрюваним. У день вбивства вони разом випивали та посперечалися про ситуацію в Україні.

Обвинувачений вважає, що "його національна гордість була зачеплена". Саме тому він вирішив вбити двох українців, які на той час були напідпитку.

Один з українців був вбитий відразу, інший від отриманих поранень помер у лікарні. У прокуратурі заявили, що підозрюваний "як прихильник перебільшеного російського націоналізму, беззастережно підтримує російську загарбницьку війну проти України."

Двоє українців були доставлені до Німеччини для лікування поранень, які отримали на війні. Їх прооперували у місті Мурнау. Чоловіки відновлювалися після операцій та були фізично обмеженими.

У суботу 27 квітня, після різанини, поліція оперативно прибула на місце події й одразу розпочала пошукові заходи. Невдовзі неподалік від місця злочину було затримано 57-річного громадянина Росії. Одному із загиблих чоловіків було 23 роки, іншому – 36.