Вбивство українців в Німеччині: попередньо, загиблими були військові на реабілітації, – МЗС

У Німеччині вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У Міністерстві закордонних справ розповіли, що вони, за попередніми даними, були військовими, які за кордоном проходили реабілітацію.

Трагедія трапилась 27 квітня 2024 року в німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее, що у федеральній землі Баварія. Німецькі правоохоронці вже помістили підозрюваного у вбивстві росіянина в колонію.

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Що кажуть в МЗС про трагедію

27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, федеральна земля Баварія, що у Німеччині, на території місцевого торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження,

– підтвердили в МЗС.

Там розповіли, що за попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині.

"Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – зазначили в міністерстві.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родинам вбитих українців.

У МЗС пояснили, що глава відомства Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби й Генеральному консульству в Мюнхені:

тримати справу на особливому контролі;

перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, щоб вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

У Генеральному консульстві України у Мюнхені підтвердили, що поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Триває слідство.

Що відомо про трагедію