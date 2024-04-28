Вбивство українців в Німеччині: попередньо, загиблими були військові на реабілітації, – МЗС
Джерело:МЗС України
У Німеччині вбили двох українських чоловіків 23 та 36 років. У Міністерстві закордонних справ розповіли, що вони, за попередніми даними, були військовими, які за кордоном проходили реабілітацію.
Трагедія трапилась 27 квітня 2024 року в німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее, що у федеральній землі Баварія. Німецькі правоохоронці вже помістили підозрюваного у вбивстві росіянина в колонію.
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Що кажуть в МЗС про трагедію
27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, федеральна земля Баварія, що у Німеччині, на території місцевого торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження,
– підтвердили в МЗС.
Там розповіли, що за попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині.
"Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – зазначили в міністерстві.Редакція 24 Каналу щиро співчуває родинам вбитих українців.
У МЗС пояснили, що глава відомства Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби й Генеральному консульству в Мюнхені:
- тримати справу на особливому контролі;
- перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, щоб вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.
У Генеральному консульстві України у Мюнхені підтвердили, що поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина Росії. Триває слідство.
Що відомо про трагедію
- 27 квітня 2024 року в німецькому місті Мурнау вбили двох українських чоловіків. Їх знайшли у торговому центрі з ножовими пораненнями.
- На жаль, 36-річний чоловік помер на місці. 23-річного доправили до реанімації, та вечері у цей же день він помер.
- Німецька поліція затримала 57-річного росіянина, якого підозрюють у вбивстві. Його знайшли вдома неподалік від місця трагедії.
- Поліція Баварії 28 квітня повідомила, що підозрюваного доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури Мюнхена, видали ордер на арешт за вбивство.
- Одразу після цього росіянина доправили до виправної колонії, де він перебуває під вартою.