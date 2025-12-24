Підозрюваний у вбивстві українського підлітка Вадима Давиденка у Дубліні вибачився "за дитину"

Громадянин Сомалі, підозрюваний у вбивстві 17-річного громадянина України Вадима Давиденка в Ірландії заявив, що паспорт, який підтверджує його 17-річний вік, є фальшивим. Також він перепросив за скоєне.

Irish Times

Що розповів підозрюваний у суді?

Сомалієць під час судового засідання висловив співчуття через трагедію, яка сталася, і сказав, що хоче "попросити вибачення за дитину". Водночас він визнав, що його паспорт із зазначеним віком 17 років є фальшивим.

Підозрюваний пояснив, що його "країна розвалилася, і будь-хто може зробити документ, де буде написано, що йому 17". Його особу не оприлюднюють, оскільки справу досі розглядають так, ніби він неповнолітній.

За даними видання, сторона обвинувачення має намір передати цю справу на розгляд до Центрального кримінального суду. Сомалійця ж поки вирішили лишити під вартою, він подавав клопотання про заставу.

Зазначається, що ірландські правоохоронці з листопада намагаються сконтактувати із сомалійською владою через посольство у Брюсселі для підтвердження документів, але поки це "односторонній процес".

