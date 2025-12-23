Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Що відомо про бійку під нічним клубом Івано-Франківська?

У поліції Івано-Франківщини пояснили, що повідомлення про бійку біля розважального закладу на вулиці Івасюка надійшло близько 23:30. За даними місцевих телеграм-каналів, інцидент стався поблизу нічного клубу "Ельдорадо".

Поліція проводить слідчі дії: дивіться фото Нацполіції

Між двома незнайомими компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок інциденту один з учасників отримав тілесні ушкодження. В кареті швидкої медичної допомоги 18-річний хлопець помер,

– йдеться у повідомленні.

Зараз тривають першочергові слідчі дії: встановлюються всі обставини події, опитуються свідки, аналізуються записи з камер відеоспостереження, а також вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Депутат міської ради Юрій Лозяк розповів, що внаслідок бійки біля закладу "Ельдорадо" загинув студент медичного університету Фенюк Нікіта Володимирович. Він наголосив, що подія сталася під час воєнного стану, у нічний час, біля розважального закладу, який фактично функціонував як клуб.

Лозяк зазначив, що очікує об’єктивного та прозорого розслідування, правової оцінки діям усіх причетних та перевірки законності роботи закладу та дотримання вимог воєнного часу.

