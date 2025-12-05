Підозрюваному у вбивстві військового у Львові обрали запобіжний захід

У Франківському районному суді Львова 5 грудня відбулося засідання у справі вбивства військовослужбовця ТЦК та ветерана Юрія Бондаренка. Та, для 30-річного львів’янина, якого підозрюють у скоєнні злочину, обрали запобіжний захід.

Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Який запобіжний захід обрали підозрюваному та що йому загрожує?

Суд постановив взяти чоловіка під варту на 60 діб – без жодної можливості внесення застави.

Як повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, прокурори наполягали саме на такому запобіжному заході, вважаючи, що підозрюваний може переховуватися або впливати на слідство.

Захист натомість просив суд обрати м'якший варіант, а саме цілодобовий домашній арешт або тримання під вартою з мінімальною заставою. Адвокатка підозрюваного наголосила, що її підзахисний раніше не судимий, має стабільне місце проживання, освіту та утримує тяжкохвору бабусю.

Попри ці аргументи, суд підтримав позицію обвинувачення й обрав найсуворіший із можливих запобіжних заходів. Чоловік залишатиметься під вартою щонайменше до 30 січня 2026 року.



Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві військового / Фото Нацполіції

Зауважимо, що підозрюваному інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, а також насильство щодо службової особи. Згідно із законом, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Рішення суду вже прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він назвав його "абсолютно правильним", наголосивши, що вбивство військового в тилу "не може мати жодних пом'якшувальних трактувань".

Справедливість у цій справі – питання не лише одного вироку. Йдеться про довіру і повагу суспільства до наших воїнів, які жертвують заради оборони держави найціннішим – здоров'ям та часом з близькими,

– написав Козицький.

Що відомо про вбивство Бондаренка?