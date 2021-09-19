Вчені розгадали секрети кита, рештки якого роками лежать біля станції "Вернадський"

Упродовж років на острові Расмуссен, неподалік української антарктичної станції "Вернадський", лежали рештки кита. Ніхто не знав, коли та як вони там з'явилися.

Врешті, науковцям вдалося наблизитися до розгадки. Вони отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані, Польща.

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Рідкісний синій кит з VII століття

Вдалося, зокрема, з'ясувати вік залишків кита – мовиться аж про 1350 років (ймовірна похибка – 30 років ). Також аналіз допоміг встановити вид тварини. Це – синій кит, найбільша тварина у світі. Рештки належать особині південного (антарктичного) підвиду. Довжина щелепи свідчить про те, що завдовжки кит сягав щонайменше 26 метрів.



Рештки, знайдені на острові Расмуссен / Фото Олександра Ярового

Чому це дослідження – вкрай важливе

У Національному антарктичному науковому центрі підкреслили, що це відкриття є дуже ваговим. Адже по всьому світу таких скелетів є дуже мало – лічені десятки. При чому, більшість належать іншому підвиду. Перед початком промислової епохи популяція синіх китів становила 250 – 300 тисяч особин. До середини 1980-х років їх залишилося не більше ніж 200 – 1400. Все це – наслідок китобійного промислу.

Ще з 1963 року сині кити перебувають під охороною. Втім, незаконне полювання на китів продовжувалося, тож відновлення популяції не відбулося. Тепер для нього необхідно щонайменше 200 років – якщо, звісно, не виникне ін

Як пояснили у НАНЦ, науковцям важливо зрозуміти, якими були кити до такого кривавого і смертельного втручання людини в їхнє життя. Антарктичний синій кит досі вважається дуже рідкісним. Зараз його чисельність становить 1,6 – 3 тисячі особин. "Такий великий діапазон в оцінці засвідчує, наскільки мало даних ми маємо про цих морських велетнів", – зазначили вчені.

Уривок з фейсбук-допису Національного антарктичного наукового центру:

Пам'ятаєте, ми писали про дослідження залишків таємничого кита в Антарктиді? Того самого, рештки якого вже багато років лежать на острові Расмуссен, що неподалік нашої станції. Нарешті вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані/ Завдяки цьому дослідженню було визначено вік залишків кита: він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років).Тільки уявіть: це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира.

Наступні дослідження решток кита включатимуть генетичний аналіз, що дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографію їхніх давніх, нині знищених стад. Усі пости про дослідження нашими вченими крижаного континенту ви можете знайти під хештегом #ДослідженняАнтарктиди. Дякуємо за проведену роботу та пояснення, надані д.б.н. Павлом Гольдіним, Олександром Яровим та завідувачем відділом біології та екології НАНЦ д.б.н Іваном Парнікозою.