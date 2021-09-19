Ученые разгадали секреты кита, останки которого годами лежат возле станции "Вернадский"

На протяжении лет на острове Расмуссен, недалеко от украинской антарктической станции "Вернадский", лежали останки кита. Никто не знал, когда и как они там появились.

Наконец, ученым удалось приблизиться к разгадке. Они получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша.

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Редкий Синий кит из VII века

Удалось, в частности, выяснить возраст остатков кита – говорится о 1350 годах (вероятная погрешность – 30 лет). Также анализ помог установить вид животного. Это – Синий кит, самое большое животное в мире. Останки принадлежат особи южного (антарктического) подвида. Длина челюсти свидетельствует о том, что в длину кит достигал не менее 26 метров.

Останки, найденные на острове Расмуссен / Фото Александра Ярового

Почему это исследование – крайне важное

В Национальном антарктическом научном центре подчеркнули, что это открытие является очень весомым. Ведь по всему миру таких скелетов очень мало – считанные десятки. Причем, большинство принадлежат другому подвиду. Перед началом промышленной эпохи популяция синих китов составляла 250 – 300 тысяч особей. К середине 1980-х годов их осталось не более чем 200 – 1400. Все это – следствие китобойного промысла.

Еще с 1963 года синие киты находятся под охраной. Впрочем, Незаконная охота на китов продолжалась, поэтому возобновления популяции не произошло. Теперь для него необходимо минимум 200 лет – если, конечно, не возникнет Ин

Как пояснили в НАНЦ, ученым важно понять, какими были киты до такого кровавого и смертельного вмешательства человека в их жизнь. Антарктический Синий кит до сих пор считается очень редким. Сейчас его численность составляет 1,6 – 3 тысячи особей. "Такой большой диапазон в оценке показывает, насколько мало данных мы имеем об этих морских великанов", – отметили ученые.

Отрывок из фейсбук-сообщения Национального антарктического научного центра:

Помните, мы писали об исследовании остатков таинственного кита в Антарктиде? Того самого, останки которого уже много лет лежат на острове Расмуссен, что неподалеку от нашей станции. Наконец ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани/ Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита: он составляет 1350 лет (плюс/минус 30 лет). Только представьте: это значит, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира.

Последующие исследования останков кита будут включать генетический анализ, что позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографии их древних, ныне уничтоженных стад. Все посты об исследовании нашими учеными ледяного континента вы можете найти под хэштегом #исследования Антарктиды. Спасибо за проведенную работу и объяснения, предоставленные д. б.н. Павлом Гольдиным, Александром яровым и заведующим отделом биологии и экологии НАНЦ д. б. н Иваном Парникозой.