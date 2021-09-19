Врешті, науковцям вдалося наблизитися до розгадки. Вони отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані, Польща.

Цікаво Друге життя пластику: на станції "Академік Вернадський" перероблятимуть сміття на сувеніри

Рідкісний синій кит з VII століття

Вдалося, зокрема, з'ясувати вік залишків кита – мовиться аж про 1350 років (ймовірна похибка – 30 років ). Також аналіз допоміг встановити вид тварини. Це – синій кит, найбільша тварина у світі. Рештки належать особині південного (антарктичного) підвиду. Довжина щелепи свідчить про те, що завдовжки кит сягав щонайменше 26 метрів.



Рештки, знайдені на острові Расмуссен / Фото Олександра Ярового

Чому це дослідження – вкрай важливе

У Національному антарктичному науковому центрі підкреслили, що це відкриття є дуже ваговим. Адже по всьому світу таких скелетів є дуже мало – лічені десятки. При чому, більшість належать іншому підвиду. Перед початком промислової епохи популяція синіх китів становила 250 – 300 тисяч особин. До середини 1980-х років їх залишилося не більше ніж 200 – 1400. Все це – наслідок китобійного промислу.

Зверніть увагу! Ще з 1963 року сині кити перебувають під охороною. Втім, незаконне полювання на китів продовжувалося, тож відновлення популяції не відбулося. Тепер для нього необхідно щонайменше 200 років – якщо, звісно, не виникне ін

Як пояснили у НАНЦ, науковцям важливо зрозуміти, якими були кити до такого кривавого і смертельного втручання людини в їхнє життя. Антарктичний синій кит досі вважається дуже рідкісним. Зараз його чисельність становить 1,6 – 3 тисячі особин. "Такий великий діапазон в оцінці засвідчує, наскільки мало даних ми маємо про цих морських велетнів", – зазначили вчені.

Уривок з фейсбук-допису Національного антарктичного наукового центру:

Пам'ятаєте, ми писали про дослідження залишків таємничого кита в Антарктиді? Того самого, рештки якого вже багато років лежать на острові Расмуссен, що неподалік нашої станції. Нарешті вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані/ Завдяки цьому дослідженню було визначено вік залишків кита: він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років).Тільки уявіть: це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира.

Наступні дослідження решток кита включатимуть генетичний аналіз, що дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографію їхніх давніх, нині знищених стад. Усі пости про дослідження нашими вченими крижаного континенту ви можете знайти під хештегом #ДослідженняАнтарктиди. Дякуємо за проведену роботу та пояснення, надані д.б.н. Павлом Гольдіним, Олександром Яровим та завідувачем відділом біології та екології НАНЦ д.б.н Іваном Парнікозою.