Чи ризикне Путін знову вдарити "Орешником" і чому це може погано скінчитися для Росії

У Пентагоні підтвердили, що найближчим часом Росія може повторно застосувати по Україні ракету "Орешник". Цей тип зброї Владімір Путін насамперед використовує як психологічний тиск, зокрема і час для погроз обраний невипадково, адже зараз йде процес передачі влади у США.

Проте повторне використання ракети "Орешник" може зіграти проти диктатора Путіна. Чи Росія наважиться на новий удар, чи справді "Орешник" такий страшний та які ризики для Кремля – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

До теми Удар "Орешником" по Україні: в ISW пояснили, чого Росія хоче добитися новою атакою

Чи дійсно Путін може знову вдарити "Орешником"

За різними оцінками, Росія виготовила кілька одиниць експериментальних ракет "Орешник". Авіаційний експерт Богдан Долінце зауважив, з огляду на те, що ці ракети є експериментальними, то рано чи пізно Росія може їх використати. Питання лише в тому – по тестовому полігону, чи по території України.

Експериментальні одиниці озброєння ніхто не зберігає на складах. Фактично, вони не є серійними й ніхто не виготовляє їх, щоб зберігати десь тривалий час. Лише питання часу, коли Росія їх використає. Залишаються відкритими питання – з якою метою та по якій території,

– сказав авіаційний експерт.

Політолог Олексій Буряченко підкреслив, що на тлі поразки в Сирії Росія є "пораненим звіром", тож очевидно буде ескалувати ситуацію.

"Як аналітик, який також читає багато матеріалів, зокрема з іноземної преси, маю сказати, що дійсно ми не можемо виключати повторну демонстрацію цього так званого "Орешника"", – сказав політолог.

Буряченко про можливість повторного застосування "Орешника": дивіться відео

Чому Росія погрожує саме зараз

Авіаційний експерт Богдан Долінце наголосив, що цей тип ракет Росія використовує насамперед як зброю психологічного впливу. Зокрема, час можливого використання "Орешника" є невипадковим.

"Йдеться про етап передачі влади в Сполучених Штатах, тому це спроба вплинути на міжнародний порядок денний щодо можливості замороження війни в Україні. Подальше застосування цієї зброї носитиме насамперед не стратегічний, а психологічний характер. Зокрема, спроба вплинути на населення України та міжнародну спільноту", – пояснив авіаційний експерт.

Які об'єкти в зоні найбільшого ризику

Зрозуміло, що таким попередженням про можливе застосування "Орешника" передують спостереження та робота спецслужб. Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, що для запуску такого типу ракети необхідний час для підготовки та транспортування із території заводу, або баз зберігання та переведення її в бойову готовність.

"Як правило, інформація про потенційне вікно можливостей для запуску такої ракети стає відома щонайменше за 2 дні, залежно від типу та складності самої ракети", – додав авіаційний експерт.

Росія має пріоритетні цілі по яких може застосувати "Орешник". За словами Долінце, як правило, список цілей ворога включає об'єкти військово-промислового комплексу, військовими об'єктами, безпосередньо українською столицею та цивільна інфраструктура, як-от лікарні тощо.

Якщо говорити про потенційне застосування ракети "Орешник", то, найімовірніше, мовитиметься про перші 3 основних цілей: військові об'єкти, ВПК і столиця,

– припустив авіаційний експерт.

Долінце назвав об'єкти, на які можуть націлити "Орешник": дивіться відео

Чи такий страшний путінський "Орешник"

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що у росіян ще є екземпляр "Орешника", тож теоретично повторне застосування цієї ракети є можливим. Утім, немає жодних гарантій, що цей пуск буде вдалим, адже після атаки по Дніпру росіяни вже намагалися повторно використати цю ракету. Проте спроба виявилася невдалою.

Якщо цей пуск відбудеться, то Повітряні сили та наші структури заздалегідь попередять людей. У цьому випадку панікувати не варто, заходи безпеки такі самі, як під час будь-якого масованого обстрілу,

– сказав Коваленко.

Загалом ракета "Орешник" у тому варіанті, який був використаний для удару по Дніпру, особливо не відрізняється від будь-яких інших балістичних ракет. Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, що ключовою особливістю цієї зброї є значна кількість кінетичних боєголовок – від 18 до 36 одиниць.

Чим новий удар може обернутися для Росії

З політичного погляду, історія з першим застосуванням "Орешника" є провальною, переконаний політолог Олексій Буряченко. Річ у тім, що зізнання Владіміра Путіна у тому, що він наказав використати "Орешник" проти мирного українського міста є відвертим проявом геноциду й мало протилежний ефект від того, що очікували в Кремлі. Там чекали, що Захід перелякається й почне надавати Україні менше допомоги або йтиме на умови Росії щодо переговорного процесу.

Однак реакція була протилежною. Так, країни Європи активізувалися, розуміючи, з одного боку, що Сполучені Штати можуть знизити рівень підтримки, а з іншого – бачачи неадекватність Путіна та усвідомлюючи, що гібридні загрози в напрямку дестабілізації Європи й надалі продовжуватимуться.

"Використання такої зброї було великою помилкою для Путіна. Я сумніваюся, що навіть повторне використання цього "Орешника" якимось чином відлякає європейців і американців від допомоги Україні. Мені здається, що воно навпаки додатково підштовхне передати найсучасніші системи ППО", – зауважив політолог.

Отже, повторне застосування такого типу ракети не піде "в плюс" Кремлю щодо забезпечення переговорної позиції. На думку політолога, навпаки, це лише ослабить їхнє становище та стане черговою дипломатичною та політичною помилкою.