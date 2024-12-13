Рискнет ли Путин снова ударить "Орешником" и почему это может плохо кончиться для России

В Пентагоне подтвердили, что в ближайшее время Россия может повторно применить по Украине ракету "Орешник". Этот тип оружия Владимир Путин прежде всего использует как психологическое давление, в том числе и время для угроз выбрано неслучайно, ведь сейчас идет процесс передачи власти в США.

Однако повторное использование ракеты "Орешник" может сыграть против диктатора Путина. Решится ли Россия на новый удар, действительно ли "Орешник" такой страшный и какие риски для Кремля – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

К теме Удар "Орешником" по Украине: в ISW объяснили, чего Россия хочет добиться новой атакой

Действительно ли Путин может снова ударить "Орешником"

По разным оценкам, Россия изготовила несколько единиц экспериментальных ракет "Орешник". Авиационный эксперт Богдан Долинце заметил, учитывая то, что эти ракеты являются экспериментальными, то рано или поздно Россия может их использовать. Вопрос лишь в том – по тестовому полигону, или по территории Украины.

Экспериментальные единицы вооружения никто не хранит на складах. Фактически, они не являются серийными и никто не производит их, чтобы хранить где-то длительное время. Только вопрос времени, когда Россия их использует. Остаются открытыми вопросы – с какой целью и по какой территории,

– сказал авиационный эксперт.

Политолог Алексей Буряченко подчеркнул, что на фоне поражения в Сирии Россия является "раненым зверем", поэтому очевидно будет эскалировать ситуацию.

"Как аналитик, который также читает много материалов, в частности из иностранной прессы, должен сказать, что действительно мы не можем исключать повторную демонстрацию этого так называемого "Орешника"", – сказал политолог.

Буряченко о возможности повторного применения "Орешника": смотрите видео

Почему Россия угрожает именно сейчас

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что этот тип ракет Россия использует прежде всего как оружие психологического воздействия. В частности, время возможного использования "Орешника" является неслучайным.

"Речь идет об этапе передачи власти в Соединенных Штатах, поэтому это попытка повлиять на международную повестку дня о возможности замораживания войны в Украине. Дальнейшее применение этого оружия будет носить прежде всего не стратегический, а психологический характер. В частности, попытка повлиять на население Украины и международное сообщество", – объяснил авиационный эксперт.

Какие объекты в зоне наибольшего риска

Понятно, что таким предупреждениям о возможном применении "Орешника" предшествуют наблюдения и работа спецслужб. Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, что для запуска такого типа ракеты необходимо время для подготовки и транспортировки с территории завода, или баз хранения и перевода ее в боевую готовность.

"Как правило, информация о потенциальном окне возможностей для запуска такой ракеты становится известна минимум за 2 дня, в зависимости от типа и сложности самой ракеты", – добавил авиационный эксперт.

Россия имеет приоритетные цели по которым может применить "Орешник". По словам Долинце, как правило, список целей врага включает объекты военно-промышленного комплекса, военными объектами, непосредственно украинской столицей и гражданская инфраструктура, например больницы и тому подобное.

Если говорить о потенциальном применении ракеты "Орешник", то, вероятнее всего, будет говориться о первых 3 основных целях: военные объекты, ВПК и столица,

– предположил авиационный эксперт.

Долинце назвал объекты, на которые могут нацелить "Орешник": смотрите видео

Так ли страшен путинский "Орешник"

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что у россиян еще есть экземпляр "Орешника", поэтому теоретически повторное применение этой ракеты возможно. Впрочем, нет никаких гарантий, что этот пуск будет удачным, ведь после атаки по Днепру россияне уже пытались повторно использовать эту ракету. Однако попытка оказалась неудачной.

Если этот пуск состоится, то Воздушные силы и наши структуры заранее предупредят людей. В этом случае паниковать не стоит, меры безопасности такие же, как во время любого массированного обстрела,

– сказал Коваленко.

В общем ракета "Орешник" в том варианте, который был использован для удара по Днепру, особо не отличается от любых других баллистических ракет. Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, что ключевой особенностью этого оружия является значительное количество кинетических боеголовок – от 18 до 36 единиц.

Чем новый удар может обернуться для России

С политической точки зрения, история с первым применением "Орешника" является провальной, убежден политолог Алексей Буряченко. Дело в том, что признание Владимира Путина в том, что он приказал использовать "Орешник" против мирного украинского города является откровенным проявлением геноцида и имело противоположный эффект от того, что ожидали в Кремле. Там ждали, что Запад испугается и начнет предоставлять Украине меньше помощи или пойдет на условия России по переговорному процессу.

Однако реакция была противоположной. Так, страны Европы активизировались, понимая, с одной стороны, что Соединенные Штаты могут снизить уровень поддержки, а с другой – видя неадекватность Путина и осознавая, что гибридные угрозы в направлении дестабилизации Европы и в дальнейшем будут продолжаться.

"Использование такого оружия было большой ошибкой для Путина. Я сомневаюсь, что даже повторное использование этого "Орешника" каким-то образом отпугнет европейцев и американцев от помощи Украине. Мне кажется, что оно наоборот дополнительно подтолкнет передать самые современные системы ПВО", – заметил политолог.

Итак, повторное применение такого типа ракеты не пойдет "в плюс" Кремлю по обеспечению переговорной позиции. По мнению политолога, наоборот – это только ослабит их положение и станет очередной дипломатической и политической ошибкой.