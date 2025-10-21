Верховна Рада прийняла рішення про призначення Тетяни Бережної на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики України. Парламент підтримав відповідне подання Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Верховну Раду України.

Що пишуть про рішення Ради?

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада прийняла рішення про призначення Тетяни Бережної на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики України – Міністра культури України.

Таким чином, Парламент підтримав відповідне подання Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

В Уряді зазначили, що під час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою.

"Головне завдання – забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси", – заявили в Уряді.

Що відомо про Тетяну Бережну?