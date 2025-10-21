Верховная Рада приняла решение о назначении Татьяны Бережной на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины. Парламент поддержал соответствующее представление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Что пишут о решении Рады?

Во вторник, 21 октября, Верховная Рада приняла решение о назначении Татьяны Бережной на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины – Министра культуры Украины.

Таким образом, Парламент поддержал соответствующее представление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

В Правительстве отметили, что во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую способность и взаимодействие с культурным сообществом.

"Главная задача – обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы", – заявили в Правительстве.

Что известно о Татьяне Бережной?