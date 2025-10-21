Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьером-министром культуры
- Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины.
- Парламент поддержал представление Премьер-министра Юлии Свириденко относительно этого назначения.
Верховная Рада приняла решение о назначении Татьяны Бережной на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины. Парламент поддержал соответствующее представление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Смотрите также Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине
Что пишут о решении Рады?
Во вторник, 21 октября, Верховная Рада приняла решение о назначении Татьяны Бережной на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины – Министра культуры Украины.
Таким образом, Парламент поддержал соответствующее представление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
В Правительстве отметили, что во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую способность и взаимодействие с культурным сообществом.
"Главная задача – обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы", – заявили в Правительстве.
Что известно о Татьяне Бережной?
Напомним, что 28 июля Правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.
Татьяна Бережная от 17 июня 2022 года была назначена на должность заместителя Министра экономики Украины. Она отвечала за политику в сфере занятости населения, сотрудничество Украины с ЕС в сфере торговли, преодоление гендерного разрыва в оплате труда.
Бережная имеет юридическое образование, которое получила в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности.