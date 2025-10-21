Про це пише 24 Канал із посиланням на Верховну Раду України.
Що пишуть про рішення Ради?
У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада прийняла рішення про призначення Тетяни Бережної на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики України – Міністра культури України.
Таким чином, Парламент підтримав відповідне подання Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
В Уряді зазначили, що під час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою.
"Головне завдання – забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси", – заявили в Уряді.
Що відомо про Тетяну Бережну?
Нагадаємо, що 28 липня Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов'язків міністерки культури та стратегічних комунікацій.
Тетяна Бережна від 17 червня 2022 року була призначена на посаду заступниці Міністра економіки України. Вона відповідала за політику у сфері зайнятості населення, співробітництво України з ЄС у сфері торгівлі, подолання гендерного розриву в оплаті праці.
Бережна має юридичну освіту, яку здобула у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Має понад 10 років стажу в адвокатській діяльності.