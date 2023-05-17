У Верховному Суді беруть хабарі: як так сталося і що з цим робити

Отже, про Верховний Суд. Як же ж так сталося? Чесно, мене щиро дивує кількість людей, яких дивує, що у Верховному Суді беруть хабарі.

Суддівське самоврядування – поганий рецепт

На майже 80% "новий" Верховний Суд складається зі старих суддів. За рішеннями Громадської ради доброчесності приблизно чверть суддів, призначених до ВС, не відповідають критеріям доброчесності. А інформація, яка може свідчити про таку невідповідність, була ще стосовно десь половини.

Читайте також Жирна крапка щодо "Кинджалів": як росіяни зганьбилися і все втратили

1. "Що ж ми робили не так?"

Склад Вищої кваліфкомісії суддів, яка вибирала ВС.

А ще ширше – "суддівське самоврядування", яке ми запровадили надто рано, до того як очистили систему. Цей принцип дуже добре працює в розвинених демократіях, де треба зберегти статус-кво. Але це найгірший рецепт, якщо потрібні зміни.

Бо головне, що така модель робить – дає системі самій себе відтворювати: судді, які брали хабарі, вибрали склад ВККС, яка вибрала суддів, які беруть хабарі.

Саме тому набагато кращі результати в нас, коли ми долучаємо до вибору суддів елементи з-поза системи, наприклад іноземних експертів.

Так це було, наприклад, з Антикорупційним судом, який і санкціонував слідчі дії в цій справі. Саме тому незалежних міжнародних експертів, а не українських суддів і політиків, має бути більшість в комісії з відбору суддів КСУ. Таке рекомендують Венеційська комісія і ЄС, і підтримують 53% українських громадян.

2. "Так що, не працюють високі зарплати?"

Високі (а точніше, ринкові) зарплати й гідні умови праці – це необхідна, але не достатня умова доброчесності суддівського корпусу.

Зауважте Як стаціонарні камери у містах грають на руку ворогу

Ще мають бути наявні:

адекватна система відбору, яка пропускає на посади лише доброчесних (ВККС);

дієва система дисциплінарної відповідальності, яка корегує небажану поведінку (ВРП);

невідворотність покарання за корупційні злочини (НАБУ+САП+ВАКС).

А перед тим усім має бути якісна система правничої освіти, яка виховує майбутніх юристів в дусі академічної свободи й доброчесності, а не блатняка, казарми й хабарів, як це все ще багато де буває.

Чому ВККС така важлива

3. "То, може, позбавити цих суддів недоторканості, пожиттєвого призначення і високих зарплат?"

Боже борони.

Це все важливі гарантії незалежності суддів. Просто до них треба додати важливі гарантії доброчесності.

Частково ці речі вже є (НАБУ, САП, ВАКС, оновлена ВРП), частково вже будуємо (ВККС), дещо ще належить зробити (реформа правничої освіти).

Актуально Не лише на суші: яким може бути контрнаступ ЗСУ

4. "То що, судова реформа поламалася? Треба все робити заново?"

Все залежить від нас.

Саме з провалу попередньої ітерації виросла спроба, яка зараз триває. Наприклад, замість старої Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яку з ганьбою розпустив парламент за провал конкурсу до ВС, ми зараз вибираємо нову. У ці дні триває фінал цього процесу.

А ця нова ВККС, нагадаю, вибиратиме нам 2500 суддів на покоління вперед. Найцікавіше, що на те, якою вона буде, ми можемо вплинути прямо зараз, нашою цікавістю до процесу.

Якщо зможемо втримати увагу на темі ще кілька днів – матимемо шанс на справедливе судочинство вже за пару років. До речі, всі умови для цього є. Закон вимагає від членів Вищої ради правосуддя, які формують список, максимальної прозорості процесу відбору. Як думаєте, зможемо?