Ворог знайшов найкращий спосіб, щоб отримати розвіддані

Найбільш неприємно дивує у нещодавніх обстрілах Хмельницького та Києва те, що майже миттєво в мережі з'являються відеозаписи навіть не телефонів, а стаціонарних камер спостереження.

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Ці камери миттєво дають якісну картинку щодо результатів ураження складу боєприпасів, наприклад, у Хмельницькому. Цікаво, що камери наведені не на якийсь об'єкт – вхід до квартири, наприклад – а загалом на місто, саме щоб фіксувати все, що відбувається.

У Києві з'явилось вночі одразу кілька відео роботи нашої протиповітряної оборони, які дають важливу тактичну інформацію стосовно характеру дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування, кількість та тип задіяних засобів ППО, приблизні райони запуску.

Фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер – це найкращий засіб отримання розвідданих.

Головна небезпека, що це дуже швидко потрапляє в мережу. Така швидкість становить загрозу. Нема сумнівів, що вже зараз російська розвідка розглядає можливості, як розташовувати відеокамери з виводом в інтернет.

Рішення потрібне негайно

Величезна проблема державної безпеки – наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та онлайн-трансляцією відео з цих камер.

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На початку війни наявність розгалуженої мережі приватних камер мало для нашої оборони неоціненне значення. Це було для нас вигідно. Однак зараз потрібні системні рішення щодо реєстрації усіх відеокамер та централізованого контролю їхньої роботи. Якщо людина ставить камеру у свій двір чи біля своєї оселі – це нормально, бо це власна безпека.

Але якщо камера сканує місто, то це має бути під контролем, оскільки це вже стосується безпеки інших людей.

Робота відеокамер, які оглядають міста, під час війни має бути контрольована та санкціонована, і це має якомога швидше врегульоване на рівні держави. Ситуація потребує продуманих рішень влади.