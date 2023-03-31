Весняний призов у Росії не посилить, а послабить її армію: в ISW вказали на цікавий парадокс

Новий етап призову в Росії, навіть із дещо збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал країни-терористки для навчання резервістів та іншого персоналу.

Про це йдеться в актуальному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики таким чином прокоментували той факт, що Путін 30 березня підписав указ про весняний призов.

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Зазначають, що росія має обмежений навчальний потенціал і виділення його на підготовку строковиків, які не будуть воювати у 2023 році, позбавляє Кремль можливості готувати резервістів і добровольців, які воюватимуть.

Кремль може прагнути збільшити свій бойовий склад в Україні, примушуючи призовників весни 2022 року, які закінчують річну службу, підписувати військові контракти,

– зазначили аналітики.

Для чого це Путіну

Ці призовники потребуватимуть менше додаткової підготовки перед направленням в Україну. Водночас наскільки успішними будуть такі зусилля – не відомо.

Путін нібито не хоче відправляти на війну щойно мобілізованих

Довідка. Диктатор хоче призвати до 150 тисяч росіян у період з 1 квітня до 1 липня.

В Інституті додають, що диктатор панічно боїться втрати владу та авторитет серед своїх громадян, а відтак намагається балансувати між потребою поповнення особистого складу вояк, яких відправляє в Україну і намаганням приховати цей факт.

Використання Путіним призовників у зимово-весняний період 2022 року викликало соціальну напругу в Росії, і Путін навряд чи буде ризикувати стабільністю свого режиму, відправляючи новоспечених військовослужбовців на передову,

– припустили аналітики.

До слова, в держдумі Росії уже зробили гучну заяву-обіцянку, що весняні призовники не відправлятимуться на окуповані Росією території України під час призову навесні 2023 року

Росія може використати потенціал "дружньої" Білорусі

Аналітики також вважають, що Москва може використати навчальний потенціал Білорусі, щоб підтримати збільшення призовників на 13 000.

Зазначають, що ще на початку було відомо, що кількість російських солдат, які навчаються в Білорусі, не перевищує 9000 – 10 000 за раз, і ISW раніше спостерігав, як російські сили тренують до 12 000 військових у Білорусі.

Супутникові зображення показують, що російські війська, які тренуються в Білорусі на Обуз-Лєсновському полігоні, передислокувалися до Росії із середині березня, звільнивши місце для нових солдат.

. Нові призовники не збільшать російську бойову міць у короткостроковій перспективі, оскільки російські призовники мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж побачити бій.