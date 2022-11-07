Росія намагається вплинути на вибори США: чи зможе це зашкодити Україні

Росіяни намагаються "пронести" тезу, що республікаці у США – великі вороги для України і через це ми не будемо отримувати жодної допомоги. Насправді ж, республіканці діляться на три течії: молоді республіканці – з абсолютно тверезими думками, друга течія – "політичні динозаври" і третя течія – "трампісти".

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенхаузен. Він також зазначив, що тих, хто підтримує Трампа серед республіканців – небагато. Звісно, вони мають право голосу, але не право вирішальних голосів.

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За словами Тизенхаузена, Конгрес – двопалатний та двопартійний вже обрав свою стратегію – допомога Україні. Джейк Салліван розумів, які можуть бути наслідки його фрази, але все є сказав: "Українці, не турбуйтеся. Допомога буде надходити, у нас є двопартійна підтримка".

"Тим паче, слід зазначити, що нещодавно саме Конгрес визнав Росію країною, яка спонсорує тероризм. Цей документ зараз чекає підпису у Білому домі, але він його дочекається", – каже політтехнолог.

На мою думку, коли завершаться проміжні вибори – риторика перейде у своє русло. Ні про яке скорочення підтримки ніхто не буде говорити,

– зазначає Борис Тизенгаузен.

Росіяни спекулюють на виборах у США

За словами Бориса Тизенгаузена, росіяни останнім часом дуже вміло використовують свої навички – беруть "відбитого" республіканця чи демократа, виривають фрази із контексту і кажуть: "Все, скоро США перестануть допомагати Україні".

Борис Тизенгаузен про вибори у США та Україну: дивіться відео

"У росіян дуже велика ілюзія щодо Трампа і вони поклали чимало зусиль, аби допомогти його перемогти", – зазначає політтехнолог.

Той самий Пригожин потрапив під американські санкції саме тому, що допомагав змінити думку американців щодо виборів. Саме Пригожин відповідає за різноманітні ботоферми, тому й отримав санкції – бо американська демократія безапеляційна.

Пригожина звинувачують у втручанні у вибори США