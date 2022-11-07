Россия пытается повлиять на выборы США: сможет ли это помешать Украине
Россияне пытаются "пронести" тезис, что республикацы в США – большие враги для Украины и поэтому мы не будем получать никакой помощи. На самом же деле, республиканцы делятся на три течения: молодые республиканцы – с абсолютно трезвыми мыслями, второе течение – "политические динозавры" и третье течение – "трамписты".
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенхаузен. Он также отметил, что тех, кто поддерживает Трампа среди республиканцев – немного. Конечно, у них есть право голоса, но не право решающих голосов.
Читайте также В НАТО допускают переговоры России и Украины, когда ВСУ отвоюют Херсон, – La Repubblica
По словам Тизенхаузена, Конгресс – двухпалатный и двухпартийный уже избрал свою стратегию – помощь Украине. Джейк Салливан понимал, какие могут быть последствия его фразы, но все сказал: "Украинцы, не беспокойтесь. Помощь будет поступать, у нас есть двухпартийная поддержка".
"Тем более следует отметить, что недавно именно Конгресс признал Россию страной, которая спонсирует терроризм. Этот документ сейчас ждет подписи в Белом доме, но он его дождется", – говорит политтехнолог.
На мой взгляд, когда завершатся промежуточные выборы – риторика перейдет в свое русло. Ни о каком сокращении поддержки никто не будет говорить,
– отмечает Борис Тизенгаузен.
Россияне спекулируют на выборах в США
По словам Бориса Тизенгаузена, россияне в последнее время очень умело используют свои навыки – берут "отбитого" республиканца или демократа, вырывают фразы из контекста и говорят: "Все, скоро США перестанут помогать Украине".
Борис Тизенгаузен о выборах в США и Украине: смотрите видео
"У россиян очень большая иллюзия по отношению к Трампу и они приложили немало усилий, чтобы помочь его победить", – отмечает политтехнолог.
Тот же Пригожин попал под американские санкции именно потому, что помогал изменить мнение американцев по поводу выборов. Именно Пригожин отвечает за различные ботофермы, потому и получил санкции – потому что американская демократия безапелляционна.
Пригожина обвиняют во вмешательстве в выборы США
- Массово о российских троллях заговорили после выборов президента США в 2016 году.
- Россия использует "фабрику троллей", более известную как "Агентство интернет-исследований", для распространения пропаганды в социальных сетях.
- Ее деятельность оплачивает Пригожин. Она позорно прославилась на весь мир, когда была выделена в отчете разведки США 2017 года о попытках России вмешаться в президентские выборы в 2016-м.
- Тогда в скандал из-за вмешательства в выборы попал Дональд Трамп, а Минюст США официально обвинил 13 работников "Агентства" во вмешательстве. В этот список попал и сам Пригожин.