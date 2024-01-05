Не факт, що у виборах змагатимуться Байден і Трамп: які процеси нині відбуваються у США
У 2024-му році у США відбудуться президентські вибори. Та ще невідомо, хто буде кандидатом на пост очільника країни як від демократів, так і від республіканців.
Про це 24 Каналу заявив політолог зі США Раміз Юнус, зауваживши, що при цьому всі називають лише 2 прізвища – Трамп та Байден. Він додав, що усе може різко змінитися, адже це – Америка.
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"Не сумнівайтеся, що в цій країні такі процеси цілком реальні. Тим паче враховуючи ту поляризацію, яка нині є в американському суспільстві, й те неприйняття, яке воно показує обом цим кандидатам", – наголосив Юнус.
Більшість американців не хочуть бачити президентом ані Дональда Трампа, ані Джо Байдена. І тому, зазначає політолог, цілком можуть з'явитися нові обличчя.
Враховуючи кримінальні справи проти Трампа та те, що Байден все-таки не так тягне – йому 81-й рік пішов. Хоча й Трампу вже під 80, але він більш-менш живчик. У будь-якому випадку 80-річні кандидати – це не добре для Америки,
– сказав Раміз Юнус.
Чи зменшать США допомогу Україні
У Білому домі заявили, що допомагатимуть Україні скільки треба, однак не обов'язково на рівні 2022 – 2023-го року.
На думку Юнуса, це може бути тактика для того, аби Європа активніше брала в цьому участь. Однак з іншого боку, США не можуть віддалитися від цього питання, адже країні треба зовнішньополітичний та внутрішньополітичний успіх.
Всередині країни економіка має хороший показник. Однак міграційна тематика – проблема для США. Для того, аби не було вето у цьому питанні, його пов'язують з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.
"Вони домовляться. Інших варіантів я тут просто не бачу. Менше сумнівайтеся у цьому. Це вже внутрішньополітичні розбирання Америки", – додав політолог.
Юнус не впевнений у тому, що підтримку України зменшать. Адже війна в Україні повномасштабна та дуже сильно залежить від підтримки США.
"А як вони спекулюватимуть? Якщо європейці будуть щось робити, так і вони спекулюватимуть. Американці головні у цьому питанні. Вони не хотіли б "пальмою першості" комусь поступитися", – наголосив політолог.
Тому він переконаний, що підтримка України буде на тому ж рівні, як у 2023-му році. А, можливо, часом навіть і більше. Особливо тоді, коли це буде важливо на президентських виборах у США.
Передвиборча кампанія у країні лише починається. Після того, як офіційно визначать кандидатів, тоді буде зрозуміло, хто які має можливості. І мірою того, як кампанія набиратиме оберти, які можуть впливати на рейтинги, американці будуть діяти.
Чи перейдуть "червону лінію"
Нижня палата Конгресу США займається бюджетом у вересні – жовтні, коли приходить фінансовий рік. Це – головний документ Сполучених Штатів. Після того, як його затверджують, виконавча влада вільна у своїх діях. Вона реалізовує гроші. Тому законодавці уже нічого не можуть зробити.
Тому республіканці накинулися на амбразуру бюджету, аби використати все максимально. Й до дефолту дотягують. Однак вони на "червону лінію" не переступають, адже дефолт вдарить по республіканцях так само,
– зазначив політолог.
Також по них вдарить і відсутність підтримки України, Ізраїлю та Тайваню. Тому, мовляв, до цієї "червоної лінії" доводити не будуть.
Військова допомога для України від США
- Конгрес США кілька місяців не може ухвалити пакет допомоги для кількох країн. Так Україна могла б отримати допомоги на понад 61 мільярд доларів. Джо Байден заявляв, що готовий поступитися республіканцям. Усе для того, аби допомогу таки ухвалили. Мовиться про посилення безпеки на кордоні США та Мексики.
- США більше не зможуть постачати військову допомогу Україні. Це буде доти, доки Конгрес не ухвалить виділення фінансової допомоги для української держави. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що грошей для нової підтримки уже немає.
- На чергову російську атаку по Україні відреагував президент США Джо Байден. Він звернувся до Конгресу з вимогою, аби там ухвалили допомогу для країни. Байден зауважив, що від цього залежить колективна безпека усіх союзників.
- Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не має "плану Б" на випадок, якщо Захід не надаватиме зброю. Мовляв, держава переконана у "плані А".