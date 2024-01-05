Не факт, что в выборах будут соревноваться Байден и Трамп: какие процессы сейчас проходят в США

В 2024-м году в США состоятся президентские выборы. Но еще неизвестно, кто будет кандидатом на пост главы страны, как от демократов, так и от республиканцев.

Об этом 24 Каналу заявил политолог из США Рамиз Юнус, отметив, что при этом все называют только 2 фамилии – Трамп и Байден. Он добавил, что все может резко измениться, ведь это – Америка.

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"Не сомневайтесь, что в этой стране такие процессы вполне реальны. Тем более учитывая ту поляризацию, которая сейчас есть в американском обществе, и то неприятие, которое оно показывает обоим этим кандидатам", – подчеркнул Юнус.

Большинство американцев не хотят видеть президентом ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена. Потому, отмечает политолог, вполне могут появиться новые лица.

Учитывая уголовные дела против Трампа и то, что Байден все-таки не так тянет – ему 81-й год ушел. Хотя и Трампу уже под 80, но он более-менее живчик. В любом случае 80-летние кандидаты – это не хорошо для Америки,

– сказал Рамиз Юнус.

Уменьшат ли США помощь Украине

В Белом доме заявили, что будут помогать Украине сколько нужно, однако не обязательно на уровне 2022 – 2023-го года.

По мнению Юнуса, это может быть тактика для того, чтобы Европа активнее участвовала в этом. Однако с другой стороны, США не могут уйти от этого вопроса, ведь стране нужен внешнеполитический и внутриполитический успех.

Внутри страны экономика имеет хороший показатель. Однако миграционная тематика – проблема для США. Для того, чтобы не было вето в этом вопросе, его связывают с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

"Они договорятся. Других вариантов я здесь просто не вижу. Меньше сомневайтесь в этом. Это уже внутриполитические разборки Америки", – добавил политолог.

Юнус не уверен в том, что поддержку Украины уменьшат. Ведь война в Украине полномасштабная и сильно зависит от поддержки США.

"А как они будут спекулировать? Если европейцы будут что-то делать, так и они будут спекулировать. Американцы главные в этом вопросе. Они не хотели бы "пальму первенства" кому-то уступить", – подчеркнул политолог.

Поэтому он убежден, что поддержка Украины будет на том же уровне, как в 2023-м году. А может быть, порой даже и больше. Особенно, когда это будет важно на президентских выборах в США.

Предвыборная кампания в стране только начинается. После того, как официально определят кандидатов, тогда будет понятно, кто какие имеет возможности. И по мере того, как кампания будет набирать обороты, которые могут влиять на рейтинги, американцы будут действовать.

Перейдут ли "красную линию"

Нижняя палата Конгресса США занимается бюджетом в сентябре – октябре, когда приходит финансовый год. Это – главный документ Соединенных Штатов. После того, как его утверждают, исполнительная власть свободна в своих действиях. Она реализует деньги. Потому законодатели уже ничего не могут сделать.

Поэтому республиканцы набросились на амбразуру бюджета, чтобы использовать все максимально. И до дефолта дотягивают. Однако они на "красную линию" не переступают, ведь дефолт ударит по республиканцам так же,

– отметил политолог.

Также по ним ударит и отсутствие поддержки Украины, Израиля и Тайваня. Поэтому, мол, к этой "красной линии" доводить не будут.

Военная помощь для Украины от США