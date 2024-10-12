На цьому діалог завершується: як трампісти крутять українською риторикою у США

Прихильники кандидата у президенти США Дональда Трампа дуже вдало грають з настроями американських громадян. Для цього вони використовують риторику щодо допомоги України.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, демократам варто намагатись протиставляти позиції республіканців діалог про інтерес щодо підтримки українців.

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Для виборця важлива визначеність

Нещодавно спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що якщо на президентських виборах переможе Дональд Трамп, він покладе край війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги Україні не буде потрібне. Як зазначив Андрій Вігірінський, трампісти непогано крутять українською риторикою, щоб впливати на виборців.

Він каже, що "якщо ми закінчуємо війну, немає сенсу витрачати сотні мільярдів на Україну, тому я і не хочу, проголосуйте за Трампа". Тоді нібито не доведеться фінансувати Україну, що призводить, як говорить про це Трамп, до вбивств і знищення українського народу. Він обриває на цьому свій діалог, не говорить про цілі, результати, гарантії, все, що нас цікавить,

– сказав він.

У такий спосіб республіканці ведуть виключно центристський діалог про те, що якщо Дональд Трамп стане президентом Штатів, то нібито не доведеться надавати кошти для України і можна буде зосередитись на внутрішніх проблемах. Є виборці, які підтримують таку позицію.

Політолог вважає, що представникам Демократичної партії варто було б намагатись протиставляти такій позиції трампістів чіткі пояснення, чому потрібно допомагати Україні. Однак зараз вони зайняті боротьбою із наслідками ураганів.

"Ми перебуваємо у внутрішній американській дискусії щодо того, підтримувати чи не підтримувати Україну, на якому рівні це робити. Визначеність – це важливо для виборця. Республіканці своїм виборцям демонструють цю визначеність. Вона звучить: "Не будемо витрачати кошти", – додав Вігірінський.