Що може принести Росії черговий термін Путіна: прогноз аналітиків WSJ

У Росії мають відбутися так звані вибори, де має всі шанси перемогти чинний президент. У WSJ спрогнозували, що може очікувати державу-агресорку у цьому випадку.

Російський президент Владімір Путін перебуває при владі вже 24 роки. Він наближається до того, щоб отримати ще шість років президентства за результатами так званих виборів, які саме проходять у Росії.

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Важливий масштаб його перемоги

Путінський уряд зробив усе можливе, щоб забезпечити перемогу – ув'язнив критиків, затулив рота пресі та запровадив нові закони, щоб викорінити будь-яку критику війни в Україні.

Видання відзначає, що значення має масштаб його перемоги. Аналітики вважають, що Путіну потрібна повна перемога для більш широкої конфронтації з Заходом.

Це легітимізує спадщину Путіна та його агресивну війну, відводячи решту опозиції до ще більш маргіналізованої ролі та дозволяючи Путіну безперешкодно реалізувати своє бачення протягом наступних шести років,

– зазначають західні аналітики.

Російський президент не приховує своїх планів та акцентує увагу на тому, що збирається продовжувати вести повномасштабну війну проти України.

Путін хоче зберегти економіку Росії

Водночас прогнозують також нову хвилю арештів та законів для придушення інакомислення та збільшення податків на багатих. Крім цього, він також може провести додаткову мобілізацію, щоб закріпити свою перевагу на полі бою.

Путін може прагнути до делікатного балансування, щоб зберегти економіку Росії. Аналітики видання вважають, що російський президент, ймовірно, зосередиться на тому, щоб росіяни жили нормальними життями. Також Путін може оголосити про плани витратити мільярди рублів на боротьбу із бідністю.

Крім цього, Владімір Путін вже заявляв про плани створити еліту із тих, хто воював проти України, та закликав суспільство надати їм більше підтримки.

Водночас деякі аналітики назвали таку риторику порожніми передвиборчими обіцянками. Більш реалістичним, за їхніми словами, здається те, що Путін може врешті-решт розпочати другу хвилю мобілізації, необхідну для отримання переваги на полі бою.

Водночас Путін може зіштовхнутись із проблемою того, що тисячі росіян будуть тікати за кордон. Ймовірно, він також очікує на результати виборів у США та планує продовжувати повномасштабну війну проти України стільки, скільки це буде потрібно. Аналітики переконані, що він відчуває, що час на його боці.

Путін "образився" на Україну

15 березня російський диктатор скликав Раду безпеки. Путін звинуватив Київ у спробі зірвати президентські вибори та взявся погрожувати. Сьогодні, 15 березня, у Росії розпочалися так звані вибори президента.

На тлі боїв, які продовжують точитися у Курській та Бєлгородській області між військами Кремля та російськими добровольцями, Путін вирішив зробити заяву. Путін запевнив, що нібито Україна намагається зірвати президентські вибори, залякавши цивільних росіян.

Крім того, очільник Кремля сказав, що Росію нібито намагалися штурмувати на курському та білгородському напрямках понад 2,5 тисячі "українських диверсантів" та 35 танків. Втім, Путін зазначив, що ця атака була відбита.