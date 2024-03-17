Что может принести России очередной срок Путина: прогноз аналитиков WSJ

В России должны состояться так называемые выборы, где имеет все шансы победить действующий президент. В WSJ спрогнозировали, что может ожидать государство-агрессора в этом случае.

Российский президент Владимир Путин находится у власти уже 24 года. Он приближается к тому, чтобы получить еще шесть лет президентства по результатам так называемых выборов, которые как раз проходят в России.

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Важный масштаб его победы

Путинское правительство сделало все возможное, чтобы обеспечить победу – посадил критиков, закрыл рот прессе и ввел новые законы, чтобы искоренить любую критику войны в Украине.

Издание отмечает, что значение имеет масштаб его победы. Аналитики считают, что Путину нужна полная победа для более широкой конфронтации с Западом.

Это легитимизирует наследие Путина и его агрессивную войну, отводя остальную оппозицию к еще более маргинализированной роли и позволяя Путину беспрепятственно реализовать свое видение в течение следующих шести лет,

– отмечают западные аналитики.

Российский президент не скрывает своих планов и акцентирует внимание на том, что собирается продолжать вести полномасштабную войну против Украины.

Путин хочет сохранить экономику России

В то же время прогнозируют также новую волну арестов и законов для подавления инакомыслия и увеличение налогов на богатых. Кроме этого, он также может провести дополнительную мобилизацию, чтобы закрепить свое преимущество на поле боя.

Путин может стремиться к деликатному балансированию, чтобы сохранить экономику России. Аналитики издания считают, что российский президент, вероятно, сосредоточится на том, чтобы россияне жили нормальными жизнями. Также Путин может объявить о планах потратить миллиарды рублей на борьбу с бедностью.

Кроме этого, Владимир Путин уже заявлял о планах создать элиту из тех, кто воевал против Украины, и призвал общество предоставить им больше поддержки.

В то же время некоторые аналитики назвали такую риторику пустыми предвыборными обещаниями. Более реалистичным, по их словам, кажется то, что Путин может в конце концов начать вторую волну мобилизации, необходимую для получения преимущества на поле боя.

В то же время Путин может столкнуться с проблемой того, что тысячи россиян будут бежать за границу. Вероятно, он также ожидает результатов выборов в США и планирует продолжать полномасштабную войну против Украины столько, сколько это будет нужно. Аналитики убеждены, что он чувствует, что время на его стороне.

Путин "обиделся" на Украину

15 марта российский диктатор созвал Совет безопасности. Путин обвинил Киев в попытке сорвать президентские выборы и принялся угрожать. Сегодня, 15 марта, в России начались так называемые выборы президента.

На фоне боев, которые продолжают идти в Курской и Белгородской области между войсками Кремля и российскими добровольцами, Путин решил сделать заявление. Путин заверил, что якобы Украина пытается сорвать президентские выборы, запугав гражданских россиян.

Кроме того, глава Кремля сказал, что Россию якобы пытались штурмовать на курском и белгородском направлениях более 2,5 тысяч "украинских диверсантов" и 35 танков. Впрочем, Путин отметил, что эта атака была отражена.