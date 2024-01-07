Путінську Росію визначають теорії змови, підлабузництво та репресії, – Financial Times

У березні 2024 року у Росії відбудуться президентські вибори. Втім, жодного конкурентного змагання проведено не буде, оскільки кожен виборець наперед розуміє, що переможе чинний президент Владімір Путін. Такі події проллють світло на чотири головних аспекти системи країни-агресорки.

Раніше Владімір Путін подав до Центральної виборчої комісії Росії документи для участі у президентських виборах. Чинний очільник російської держави йде на вибори самовисуванцем.

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Чотири аспекти Росії за правління Путіна

Британське видання Financial Times зазначило, що вибори у Росії продемонструють головні аспекти політичної системи держави – підлабузництво, переслідування, вульгарність і теорії змови.

Відомо, що ще один шестирічний президентський термін означатиме, що до 2030 року Путін керуватиме Росією. Загальний термін його президентства триватиме навіть довше, ніж у диктатора Йосипа Сталіна протягом 1924 – 1953 років.

Мета виборів не просто продемонструвати, що Путін повністю контролює ситуацію, а також "узаконити" напад на Україну. Примушуючи росіян брати участь у голосуванні, результат якого вирішено наперед, влада хоче показати, що спирається на мовчазну згоду або, краще сказати, активну підтримку народу,

– йдеться в повідомленні Financial Times.

У виданні наголосили, що як і в радянські часи, ця підтримка часто набуває форми підлабузництва вождю.

Зокрема, разом із підлабузництвом приходять репресії. Одним із прикладів, про яке згадало британське ЗМІ, є Олексій Навальний, ув’язнений засновник Фонду боротьби з корупцією.

Третьою особливістю російської політичної культури при Путіні стало використання в офіційних колах нецензурної лексики. Російський диктатор задав новий тон у 1999 році, незадовго до свого вступу на посаду президента. Тоді він поклявся знищити, так би мовити, "чеченських сепаратистів".

Путінська Росія також заполонена теоріями змови, одні з яких з легкістю потрапили до "народної" культури, а інші – почали пропагуватися владою.

Одна з найдивніших була озвучена минулого року секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Він стверджував, що США добиваються поразки Росії в Україні, тому що американці побоюються виверження Єллоустонського супервулкану у Вайомінгу і хочуть переселитися до Східної Європи та Сибіру,

– мовиться у матеріалі.

Інша теорія змови пов’язана із "золотим мільярдом" – ідеєю про те, що західні лідери буцімто хочуть захопити контроль над світовими ресурсами, зокрема й російськими.

Втім, загальним для всіх подібних концепцій є твердження, що Захід нібито прагне розвалити Росію як країну.

Вибори у Росії: що відомо